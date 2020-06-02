Выручка в сфере частной медицины в Москве в пандемию снизилась на 80-90%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Выручка предприятий в сфере частной медицины в Москве снизилась на 80-90% по сравнению с показателем до пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева на онлайн-конференции, посвященной проблемам частной медицины в России.

"Сфера частной медицины серьезно пострадала в условиях ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Входящий пациентопоток снизился на 70% в большинстве частных медицинских организаций, объем выручки снизился на 80%, в секторах эстетической хирургии и реабилитации - на 90%", - сказала она.

Минеева отметила, что общий объем рынка медицинских услуг в Москве за 2019 составил 563 млрд рублей, всего в России в 2019 году платные медицинские услуги достигли 846,5 млрд рублей. В 2019 году в государственных и частных клиниках зарегистрировано 218,5 млн обращений пациентов, при этом размер среднего чека превысил 4 тыс. рублей, уточнила она.

По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, после пандемии отрасль будет "востребована как никогда". "То, что связано с медициной, будет важным направлением экономического роста. В этой связи мы тоже готовим некоторые аналитические записки и хотели бы участия отрасли для того, чтобы думать о будущем - не о завтра, а о послезавтра", - сказал он на конференции.

Власти Москвы в мае включили частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов, в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Для поддержки сферы принято решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу. Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, освободят от арендной платы.