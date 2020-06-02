Стартап ФИОП "Роснано" поможет сделать эффективнее работу футбольных тренеров

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Стартап группы компаний "ТехноСпарк" (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано") разработал систему, позволяющую оцифровывать показатели футболистов на тренировках и тем самым делать более эффективной работу тренеров. Об этом сообщает во вторник пресс-служба "ТехноСпарка".

"Профессиональный трекер для командных видов спорта InMotion группы компаний "ТехноСпарк" позволяет оцифровывать широкий спектр показателей спортсменов на тренировках и во время игр. Это поможет индивидуально и объективно оценивать каждого игрока и сделать более эффективной работу тренера. [Такого рода] системы необходимо делать частью методики работы со сборными командами по футболу и в других видах спорта в России. Мы будем плотно работать над этим с коллегами из Фонда развития цифровой экономики и Минспорта РФ", - приводятся в сообщении слова директора спортивного направления "ТехноСпарка" Максима Белицкого.

Датчики позволяют отслеживать положение и действия спортсменов на поле с помощью технологий LPS и GPS, а также передавать данные, которые собирает комплекс, в режиме реального времени. Разработка появилась по заказу и при участии международной компании InStat, лидера рынка спортивной аналитики.

Система начнет выполнять свои задачи в рамках рабочей группы Фонда развития цифровых технологий. В группу, сформированную на Forum.Digital 29 мая, вошли представители Минспорта России, Фонда развития цифровой экономики, Торгово-промышленной палаты России и компаний-разработчиков цифровых решений для спорта.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году Российской корпорации нанотехнологий. Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.