Среднесуточный оборот компаний в Москве вырос за неделю до 22,8 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экономика Москвы восстанавливается после начала поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. За прошлую неделю среднесуточный оборот компаний вырос на 4%, до 22,8 млрд рублей, сообщил во вторник городской оперативный штаб по экономическим вопросам.

Власти Москвы с середины мая постепенно начали смягчать меры, введенные для предупреждения распространения коронавируса. Так, с 12 мая были открыты промышленные предприятия и стройки, с 25 мая заработали большинство центров госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга. С 1 июня вновь возобновили работу автосалоны и непродовольственные магазины, открылись химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, организации, оказывающие другие бытовые услуги, в ближайшее время начнут работу ярмарки выходного дня.

"Экономика Москвы постепенно восстанавливается <...> На прошлой неделе среднесуточный оборот компаний вырос на 4% по сравнению с предыдущей неделей и составил 22,8 млрд рублей. Позитивную динамику показал даже наиболее пострадавший малый и средний бизнес - среднесуточный оборот вырос на 4,6% и составил 3,8 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на вице-мэра столицы Владимира Ефимова.

В штабе уточнили, что ежедневно на работу в Москве выходят 3,5 млн человек. Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, снятие ограничений на работу строек и промпредприятий позволило вернуть на рабочие места около 500 тыс. жителей столицы, а возобновление работы с 1 июня порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговых центров - еще порядка 300 тыс. человек.

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех горожан действует режим самоизоляции. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться.

По последним данным, в столице, которая находится на первом месте в РФ по числу пациентов с коронавирусом, заразились 185 374 человек, в том числе 2 286 за последние сутки. Выздоровели всего в городе 88 269 заразившихся, умерли 2 624. Число выздоровевших за последние сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 6 030 человек. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.