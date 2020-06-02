Сбербанк поможет МИСиС готовить специалистов по робототехнике и искусственному интеллекту

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сбербанк и научно-исследовательский технологический университет "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") договорились совместно готовить специалистов по робототехнике, искусственному интеллекту и другим перспективным направлениям, соответствующее соглашение подписали председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор МИСиС Алевтина Черникова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Сбербанк и научно-исследовательский технологический университет МИСиС заключили соглашение о сотрудничестве и дорожную карту до 2024 года. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет разработка и внедрение современной системы подготовки кадров на базе бакалаврских и магистерских программ по перспективным направлениям, таким как искусственный интеллект, робототехника и другие", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, соглашение предусматривает проведение совместных исследований, а также открытие в МИСиС лаборатории сервисной робототехники, где будут вестись разработки в области систем управления и навигации для воздушных и наземных беспилотников и систем с человеко-машинным интерфейсом (распознавание и синтез речи, обработка изображений и др.).

"У каждого университета есть свои ценности и свои особенности. НИТУ "МИСиС" - один из лучших вузов страны, а мы технологическая компания, которая предлагает самые современные решения для повышения качества образования, среди них школьная платформа, которая уже доказала свою эффективность и позволила принять решение о разработке цифровой платформы для вузов", - приводит пресс-служба слова Грефа.

Сообщается, что инженеры-исследователи Сбербанка вместе с преподавателями МИСиС будут вести занятия, помогать студентам решать актуальные бизнес-задачи и выполнять собственные научные проекты, что позволит им как усваивать новые навыки и компетенции, так и знакомиться с принципами организации работы в передовых коллективах. Сотрудники Сбербанка, занимающиеся инновациями и работой с данными, а также инженеры лаборатории робототехники Сбербанка станут научными руководителями совместных программ обучения.

"Одним из ключевых направлений сотрудничества НИТУ "МИСиС" и Сбербанка станет создание современной системы подготовки кадров в области искусственного интеллекта и робототехники на базе бакалавриата и магистратуры университета. Междисциплинарные программы на стыке фундаментальных наук, IT и бизнес-практик позволят обучающимся сформировать компетенции, необходимые для реализации концепций "умный город", "интернет вещей", решений для беспилотного транспорта, безлюдного производства и других", - цитируют в пресс-службе Черникову.

Сотрудничество на всех уровнях образования

В Сбербанке подчеркивают, что в подписанном с МИСиС соглашении особое место занимают совместные образовательные программы в области профессиональной навигации. Предполагается использование таких площадо как Академия искусственного интеллекта Сбербанка и образовательный центр "Сириус".

"Итогом реализации дорожной карты, рассчитанной на четыре года, должно стать создание совместного пространства, охватывающего все уровни образования - от школы до магистратуры, где будет осуществляться подготовка кадрового резерва для инновационных отраслей экономики", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы банка, с помощью Сбербанка также будут организованы практики и стажировки студентов МИСиС. Летом 2020 года первые студенты, обучающиеся на IT-направлениях, пройдут в Сбербанке учебную онлайн-практику.

Лучшим выпускникам МИСиС будет оказано содействие в трудоустройстве в профильные подразделения Сбербанка, добавили в пресс-службе.