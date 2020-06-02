МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян на ближайший месяц продолжили снижаться, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного 14-21 мая ООО "инФОМ" по заказу Банка России.

"Телефонный опрос населения, проведенный 14-21 мая ООО "инФОМ" по заказу Банка России, зафиксировал продолжающееся снижение инфляционных ожиданий на ближайший месяц. Все реже респонденты говорят о сильном росте цен", - сообщил регулятор.

По данным опроса, продолжила расти доля тех, кто не заметил в последние недели повышения цен на какие-либо товары и услуги. Однако о продолжающемся росте цен все еще говорили более половины опрошенных.

"Среди наиболее подорожавших товаров респонденты, как и ранее, чаще всего упоминали товары длительного пользования, овощи и фрукты, а также мясную и молочную продукцию. Однако частота упоминания этих групп значительно снизилась", - указано в материалах Банка России.

Проведенный опрос также выявил продолжающееся ухудшение оценок россиянами своего материального положения на фоне накопления эффектов от ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. При этом тенденция к постепенному улучшению оценок материального положения в ближайшем будущем сохранилась, отметил регулятор.