Создание системы "одного окна" для работы бизнеса вошло в план восстановления экономики РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Создание экосистемы для комфортной работы российских предпринимателей в формате "одного окна" станет одним из пунктов восстановления экономики после пандемии коронавируса, следует из актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

"Создание экосистемы для комфортной работы и развития индивидуальных предпринимателей и МСП (малые и средние предприятия - прим. ТАСС) на базе единой цифровой платформы ("одно окно"), включая получение всех мер поддержки, в том числе уплату налогов, информационную поддержку, содействие в получении кредита", - говорится в документе.

Увеличению уровня цифровизации субъектов малого и среднего предпринимательства посвящен отдельный пункт. Так, предполагается "сокращение и упрощение предоставляемой субъектами МСП финансовой, статистической и иной отчетности", "обеспечение возможности обмена данными между субъектами МСП и банками в электронной форме с использованием Единого портала государственных услуг", "использование онлайн платформ для расширения факторинговых операций для субъектов МСП", "использование краудинвестинговой платформы для развития финансирования субъектов МСП".