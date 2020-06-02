{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Создание системы "одного окна" для работы бизнеса вошло в план восстановления экономики РФ

Увеличению уровня цифровизации субъектов малого и среднего предпринимательства посвящен отдельный пункт

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Создание экосистемы для комфортной работы российских предпринимателей в формате "одного окна" станет одним из пунктов восстановления экономики после пандемии коронавируса, следует из актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

"Создание экосистемы для комфортной работы и развития индивидуальных предпринимателей и МСП (малые и средние предприятия - прим. ТАСС) на базе единой цифровой платформы ("одно окно"), включая получение всех мер поддержки, в том числе уплату налогов, информационную поддержку, содействие в получении кредита", - говорится в документе.

Увеличению уровня цифровизации субъектов малого и среднего предпринимательства посвящен отдельный пункт. Так, предполагается "сокращение и упрощение предоставляемой субъектами МСП финансовой, статистической и иной отчетности", "обеспечение возможности обмена данными между субъектами МСП и банками в электронной форме с использованием Единого портала государственных услуг", "использование онлайн платформ для расширения факторинговых операций для субъектов МСП", "использование краудинвестинговой платформы для развития финансирования субъектов МСП".

Теги
РоссияМалый и средний бизнесПандемия коронавируса нового типа
Губернатор Тамбовской области попросил выделить средства на путепровод в районе Кочетовки
Александр Никитин отметил, что строительство объекта позволит снизить количество ДТП, сократит число пробок и поспособствует развитию жилищного строительства и агротехнопарка в Мичуринске
Читать полностью