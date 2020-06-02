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"Аэрофлот" рассчитывает возобновить международные полеты в III квартале

По оценкам компании, внутренние перевозки начнут восстанавливаться в июне и выйдут на докризисный уровень осенью

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" рассчитывает, что сможет возобновить международные полеты в третьем квартале 2020 года, заявил в ходе телефонной конференции директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов.

Что касается внутренних авиаперевозок, то, по оценкам компании, они начнут восстанавливаться в июне и выйдут на докризисный уровень осенью.

"Мы верим, что самые низкие объемы [перевозок] в этом году были в апреле и мае. Мы ожидаем, что в июне рынок внутренних перелетов начнет показывать признаки восстановления. К концу осени внутренние перевозки, надеемся, восстановятся до нормального уровня, - сказал Батанов. - Международные перелеты, как ожидается, начнутся в третьем квартале".

В апреле и мае компания "Аэрофлот" на фоне пандемии и распространения коронавируса сокращала внутренние перевозки, в результате они упали с 110-120 тыс. до 3-5 тыс. в сутки, а число рейсов - с 800 до 50-80 в сутки, сообщал генеральный директор перевозчика Виталий Савельев в конце апреля.

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