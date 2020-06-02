В России планируют создать "социальное казначейство" для поддержки населения

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Социальное казначейство" планируется создать в России для предоставления мер социальной поддержки и содействию занятости. Об этом говорится в актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

В план включена реализация механизма предоставления гражданам мер социальной поддержки в беззаявительном порядке, а также реализация электронного сертификата как механизма обеспечения граждан товарами при предоставлении мер социальной поддержки.

Помимо этого, согласно документу, планируется повышение эффективности мер социальной поддержки и уточнение критериев нуждаемости в целях повышения доступности социальной помощи. В частности, планируется новый порядок "прямых выплат" по больничным листам и выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей.

В общенациональный план также включены пособия семьям, которые предполагают выплаты в апреле - июне 2020 года в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка до трех лет; единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет, ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в размере 50% величины прожиточного минимума ребенка.

Кроме того, планируется применение нового подхода при расчете нуждаемости семей в ежемесячной выплате на детей в возрасте от трех до семи лет включительно; увеличение размера ежемесячной выплаты на детей в нуждающихся семьях; установление единого подхода к определению состава семьи и перечня доходов населения; введение на постоянной основе методики расчета среднедушевого дохода семьи в целях оценки нуждаемости в получении мер социальной поддержки.