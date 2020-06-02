"Яндекс" прокомментировал возможную реструктуризацию совместных предприятий со Сбербанком

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Яндекс" рассматривает вопрос о возможной реструктуризации своего владения в совместных предприятиях, сообщили ТАСС в пресс-службе компании, комментируя информацию в СМИ о якобы готовящемся прекращении сотрудничества со Сбербанком в совместных предприятиях.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, написало, что "Яндекс" и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Маркету" и "Яндекс.Деньгам". При этом первый сервис выкупит "Яндекс", а второй - Сбербанк. Кроме того, "Яндекс" может провести размещение до 5% своих акций, чтобы получить деньги на дальнейшее развитие проектов в интернет-коммерции без поддержки Сбербанка. Принять участие в размещении, по информации The Bell, может ВТБ и Millhouse Романа Абрамовича.

"Яндекс" рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

В Сбербанке рыночные слухи не комментируют, заявил представитель банка.

В ВТБ получить оперативный комментарий пока не удалось.