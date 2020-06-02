Разрешения на частоты для аналогового телевещания продлят на год

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Действия разрешений на использование частот (РИЧ) для аналогового телевещания будут продлены автоматически на год. Об этом во вторник сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в интервью проекту "НАТ Live".

"По РИЧ могу сказать - все аналоговые РИЧ будут продлены еще на один год как минимум, - отметил замминистра. - Пока, скорее всего, мы склоняемся к тому, что будет принято общее решение для всех имеющихся аналоговых РИЧ". Он также отметил, что предполагается их "автоматическое продление".

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 24 декабря 2018 года приняла решение о продлении на год лицензий на аналоговое вещание для региональных каналов до 19 августа 2020 года. В 2019 году Россия завершила переход с аналогового вещания на цифровое. Зрители получили бесплатный доступ к телеканалам первого и второго мультиплекса. Региональные каналы в эти мультиплексы не входят.

Волин также сообщил, что сейчас у участников рынка нет единого мнения по поводу третьего мультиплекса, а значительное количество участников индустрии скептически относятся к возможному строительству третьего мультиплекса.

Говоря о поддержке СМИ в период после пандемии коронавируса, Волин отметил, что государство будет помогать действенными мерами поддержки, но не крупными финансовыми средствами. "Я бы не сильно усердствовал по поводу надежд, что государство вложит в отрасль какие-то большие средства. Кредиты - да, отсрочки, вполне возможно - снижение контролирующих функций, но надеяться на то, что государство разбросает деньги по отрасли, этого, конечно, не произойдет", - добавил он, отвечая на вопрос о возможных объемах финансовой поддержки со стороны государства.

Бесплатный доступ к сайтам

Российские телеканалы, скорее всего, не станут участвовать в эксперименте по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам, поскольку это им невыгодно, считает Волин.

В рамках проходящего с 1 апреля по 1 июля эксперимента участвующие в нем крупнейшие российские телеканалы, соцсети и другие сервисы, транслирующие видеоконтент, обязаны создать текстовые версии своих сайтов, где возможность смотреть видео в прямом эфире будет отключена. Именно для таких сайтов и будет осуществляться бесплатный доступ.

По словам Волина, практически все телеканалы, участвующие в эксперименте, создали упрощенные версии своих сайтов, однако популярностью они не пользуются.

"Я не исключаю, что многие телеканалы вообще от этого откажутся. Понятно, что бесплатный доступ к сайту - это на экстренный случай. Те люди, которые придут на бесплатные сайты, уменьшат трафик на основных сайтах. Так как сейчас капитализируется все - и интернет, и эфир, то подобное размывание трафика может оказаться невыгодным телеканалам", - считает замминистра.

В эксперименте Минкомсвязи участвуют крупнейшие российские операторы фиксированной связи ("Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон" и "ЭР-Телеком"). Они предоставляют доступ к социально значимым интернет-ресурсам абонентам с нулевым или отрицательным балансом на счету. В список таких ресурсов вошли многочисленные сервисы "Яндекса" и Mail.ru Group, включая соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

Сейчас бесплатный доступ в рамках эксперимента предоставляется только для абонентов домашнего интернета. В будущем правительство рассматривает вариант расширить пилот и на мобильную связь.