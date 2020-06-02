Губернатор Тамбовской области попросил выделить средства на путепровод в районе Кочетовки

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой финансово поддержать строительство путепровода в районе крупной железнодорожной станции Кочетовка, на которое требуется почти 1,5 млрд рублей.

Во вторник во время встречи с президентом в формате видеоконференции Никитин рассказал о ситуации в наукограде Мичуринске, где на перегоне между городом и крупной железнодорожной станцией Кочетовка расположен нерегулируемый железнодорожный переезд. По словам губернатора, строительство путепровода позволит снизить количество ДТП, сократит число пробок и поспособствует развитию жилищного строительства и агротехнопарка в Мичуринске.

"Давно разработана проектная документация, она прошла госэкспертизу. Стоимость работ по строительству путепровода составляет 1,477 млрд, поэтому просьба также поддержать нас с выделением средств из федерального бюджета на условиях софинансирования", - сказал Никитин.

Путин отметил, что соответствующее поручение будет дано правительству РФ.