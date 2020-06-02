Попечительский совет фонда "Сколково" 3 июня обсудит развитие инноцентра

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Попечительский совет фонда "Сколково" 3 июня, впервые за время эпидемии коронавируса в России, обсудит в ходе рабочего заседания вопросы развития инновационного центра. Мероприятие пройдет в режиме телеконференции, в нем примет участие заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщил в интервью ТАСС председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

"Сколково" - уникальный пример государственно-частного партнерства, в котором государство, инноваторы и бизнес сосуществуют на равных. И в этом большая заслуга Дмитрия Анатольевича Медведева, который всегда нас поддерживает. Не случайно он все эти годы, независимо от своей официальной должности, возглавляет наш попечительский совет. Очередное заседание совета пройдет, кстати, завтра в формате телеконференции", - сказал он.

Фонд "Сколково" - один из ведущих российских институтов развития, созданный в 2010 году для поддержки и развития инновационного предпринимательства, реализации передовых научных исследований, создания успешных высокотехнологичных компаний на глобальном рынке.