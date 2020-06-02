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Вексельберг заявил, что инноцентр "Сколково" не является аналогом Кремниевой долины

В "Сколково" проекты поддерживаются только на этапе от идеи до прототипа, здесь нет масштабного промышленного производства, отметил председатель совета директоров фонда

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Инновационный центр "Сколково" не является российским аналогом Кремниевой долиной США, принципиально отличаясь по ряду параметров, заявил в интервью ТАСС председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

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"Давайте расставим все точки над "i". Первое и самое главное - "Сколково" - не аналог Кремниевой долины, сравнивать их некорректно и даже нелепо. История стихийно возникшей экосистемы Кремниевой долины насчитывает более полувека, долина растянута на добрую сотню километров от Сан-Франциско до Сан-Хосе, включает десятки городов, на ее территории расположены крупные промышленные производства. В "Сколково" же мы поддерживаем проекты только на определенном этапе - от идеи до прототипа, здесь нет и никогда не будет масштабного промышленного производства", - сказал он.

Фонд "Сколково" - один из ведущих российских институтов развития, созданный в 2010 году для поддержки и развития инновационного предпринимательства, реализации передовых научных исследований, создания успешных высокотехнологичных компаний на глобальном рынке.

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Вексельберг, Виктор Феликсович
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