Вексельберг заявил, что инноцентр "Сколково" не является аналогом Кремниевой долины

"Давайте расставим все точки над "i". Первое и самое главное - "Сколково" - не аналог Кремниевой долины, сравнивать их некорректно и даже нелепо. История стихийно возникшей экосистемы Кремниевой долины насчитывает более полувека, долина растянута на добрую сотню километров от Сан-Франциско до Сан-Хосе, включает десятки городов, на ее территории расположены крупные промышленные производства. В "Сколково" же мы поддерживаем проекты только на определенном этапе - от идеи до прототипа, здесь нет и никогда не будет масштабного промышленного производства", - сказал он.

Фонд "Сколково" - один из ведущих российских институтов развития, созданный в 2010 году для поддержки и развития инновационного предпринимательства, реализации передовых научных исследований, создания успешных высокотехнологичных компаний на глобальном рынке.