Десятки компаний "Сколково" работают над проектами по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 60 компаний-резидентов фонда "Сколково" работает над проектами по борьбе с коронавирусом или с последствиями пандемии, сообщил в интервью ТАСС председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

"Сейчас больше 60 участников "Сколково" работают над проектами, направленными или на борьбу с вирусом, или на смягчение последствий пандемии для разных сфер нашей жизни. Например, на базе центра коллективного пользования "Сигма Лаб" российско-японская компания "Эвотек Мирай Геномикс" начала производство экспресс-тестов на определение вируса COVID-19. Естественно, происходящее стало настоящим профессиональным вызовом для тех стартаперов, кто работал над созданием антивирусных препаратов. В частности, антивирусный препарат против COVID-19 разрабатывают команды компаний "Азол Фарма" и "Кромис". Препарат "Авифавир" компании "Кромис" на днях получил одобрение Минздрава России и стал, таким образом, первым российским препаратом, рекомендованным для борьбы с коронавирусом", - сказал он.

Фонд "Сколково" - один из ведущих российских институтов развития, созданный в 2010 году для поддержки и развития инновационного предпринимательства, реализации передовых научных исследований, создания успешных высокотехнологичных компаний на глобальном рынке.