Минэнерго поручило погасить долги бюджетных организаций ЦФО за энергоресурсы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ поручило погасить долги бюджетных организаций Центрального федерального округа (ЦФО) за потребленные энергоресурсы, довести оплату платежей до 100% и изучить возможности введения авансовых платежей. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"По бюджетным потребителям прошу обеспечить 100% уровень оплаты за энергоресурсы и погасить накопленные долги перед энергетиками. Рассмотреть возможность авансирования их оплаты. Прошу также усилить контроль за доведением бюджетных средств до бюджетополучателей в вашем регионе, а также за оплатой бюджетными организациями потребленных энергоресурсов в соответствии с выделенными бюджетными средствами", - сказал замглавы Минэнерго Юрий Маневич в ходе совещания по вопросам платежной дисциплины в ЦФО, которое прошло во вторник.

Также замминистра потребовал принять меры в отношении крупных должников среди юридических лиц.

"По самым крупным должникам в регионе среди юридических лиц прошу принять меры адресно, рассмотреть ситуацию на заседании штаба по обеспечению надежного энергоснабжения, на иной региональной площадке правительства", - добавил он.

Совместное совещание Минэнерго и Минстроя с представителями Центрального федерального округа по ситуации, связанной с платежной дисциплиной потребителей - юридических лиц и бюджетных организаций за поставленные энергоресурсы, стало первым в череде таких обсуждений с представителями регионов и федеральных округов.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ создало новый департамент, который будет заниматься вопросами платежной дисциплины потребителей энергоресурсов. Ранее часть вопросов, связанных с платежной дисциплиной, находились в компетенции профильных отраслевых департаментов.