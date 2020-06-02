Befree, Zarina, Love Republic и Sela открыли примерочные в магазинах Москвы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Befree, Zarina, Love Republic и Selа открыли примерочные в магазинах Москвы и регионов с обязательной дезинфекцией кабинок и обработкой паром вещей после примерки и возврата. Об этом ТАСС сообщили в Melon Fashion Group, владеющей брендами Befree, Zarina, Love Republic и Sela.

"Всех посетителей на входе просим надеть маску, обработать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. В магазинах Москвы и в других регионах работают примерочные, которые дезинфицируют после каждого покупателя. До и после примерки все вещи обрабатывают паром, как и возвраты", - сообщил представитель компании.

Сотрудники ретейлера обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами. "Ведутся журналы состояния здоровья: мы проводим тестирования в лабораториях, каждые 4 часа делаем замеры температуры бесконтактным способом. В помещениях устанавливаются рециркуляторы. Также по расписанию проводится дезинфекция рабочих поверхностей", - добавили в компании.

По состоянию на 2 июня в Москве работает 73 магазина сети: 12 Befree, 15 Love Republic, 22 Zarina и 24 Sela. В общей сложности возобновил работу 181 магазин сети на территории России из 552.

Ранее ретейлер сообщал, что в первый день работы магазинов в Москве была приостановлена примерка одежды.