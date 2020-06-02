"Яндекс.Такси" ввел обязательную проверку водителя с помощью селфи

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" внедрил дополнительный инструмент проверки личности - компания в июне 2020 года поэтапно вводит по всей России идентификацию водителя при помощи селфи. Специальная технология позволяет анализировать индивидуальные характеристики черт лица, сообщил ТАСС источник, близкий к компании.

По данным собеседника агентства, в июне 2020 года технология будет распространена на 100% водителей в России во всех регионах работы сервиса. Источник сообщил ТАСС, что сейчас водители, выполняющие заказы сервиса, уже начали получать уведомление о запуске технологии во внутреннем приложении "Таксометр".

В пресс-службе "Яндекс.Такси" подтвердили ТАСС, что в июне такая проверка станет обязательной для всех водителей. "Некоторое время назад мы начали разработку и тестирование собственной технологии дополнительной проверки личности водителей по селфи. В течение июня она станет обязательной всем водителям, выполняющих заказы "Яндекс.Такси" в России. Проверка личности поможет лучше защитить персональные данные водителей, а пользователи получат дополнительную уверенность в том, что к ним приедет именно тот человек, который указан в деталях заказа", - сообщил представитель компании.

Также в компании пояснили, что алгоритм будет определять наилучшее время для прохождения проверки, она будет срабатывать в "Таксометре". Для проверки водителям нужно будет сделать селфи внутри приложения, после чего алгоритмы, автоматически сверят селфи с другими фотографиями водителя. В приложение невозможно будет загрузить сделанную ранее фотографию. По данным компании, такая проверка занимает несколько секунд, а точность определения составляет 99,8%, а если проверка по каким-то причинам не удалась, селфи попадает на ручную проверку к сотруднику "Яндекс.Такси".

В связи с тем, что "Яндекс.Такси" и Uber в феврале 2018 года объединили сервисы онлайн-заказа такси в России, водители Uber Russia, получающие заказы через "Таксометр", также будут обязаны проходить такой тип идентификации.