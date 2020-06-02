МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно данным агентства, максимальная ставка по вкладам в долларах была снижена на 0,3 процентных пункта. Теперь она составляет 0,55%.

ТАСС запросил комментарий Сбербанка о снижении ставок по валютным вкладам.

Как следует из статистики Банка России, в апреле россияне забрали с депозитов в валюте $1,1 млрд. Таким образом, за месяц объем вкладов физлиц в валюте сократился на 1,2%.