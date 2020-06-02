Энергетики инвестировали 650,7 млн рублей в присоединение к Адыгейской ветроэлектростанции

МАЙКОП, 2 июня. /ТАСС/. "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") выполнили технологическое присоединение к единой национальной электрической сети Адыгейской ВЭС - крупнейшей на юге России ветроэлектростанции, общая сумма финансирования работ составила 650,7 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба "Россети ФСК ЕЭС".

"Проведена модернизация подстанций 330 кВ "Армавир" и 500 кВ "Центральная", построены ЛЭП протяженностью 16,5 км. Общая стоимость работ составила 650,7 млн рублей. Новая ВЭС мощностью 150 МВт покроет 20% потребности Адыгеи в электроэнергии и повысит надежность энергоснабжения потребителей Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В проекте также участвовало дочернее АО "Кубанские магистральные сети", от принадлежащей компании линии электропередачи 330 кВ "Армавир - Центральная" возведены заходы на подстанцию 220 кВ "Ветропарк" заявителя. На подстанциях 330 кВ "Армавир" и 500 кВ "Центральная" смонтированы современные микропроцессорные шкафы релейной защиты и автоматики (РЗА). Это произведенное в России оборудование имеет много плюсов - оно компактнее электромеханических аналогов, имеет длительный срок службы - не менее 20 лет, позволит минимизировать риски системных аварий, уточнили в пресс-службе компании.

"Кроме того, на подстанции 330 кВ "Армавир" установлена автоматика ограничения токовой перегрузки, позволяющая снизить вероятность технологических нарушений на линиях электропередачи и подстанционном оборудовании", - добавили в пресс-службе.

Адыгейская ВЭС построена АО "НоваВинд" - дивизионом госкорпорации "Росатом", отвечающим за реализацию проектов в области ветроэнергетики. В составе ВЭС, расположенной на границе Шовгеновского и Гиагинского районов республики, работают 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая выработка электроэнергии - 354 млн кВт/ч в год. Ранее сообщалось, что объем совокупных инвестиций компании "НоваВинд" в проект строительства первого ветропарка компании мощностью 150 МВт в Адыгее превысил 23 млрд рублей.