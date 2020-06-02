В МВФ считают, что введенные из-за пандемии ограничения позволили спасти сотни тысяч людей

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Санитарные ограничения, введенные в странах мира для борьбы с распространением коронавируса, показали высокую эффективность и позволили спасти сотни тысяч жизней. Такая оценка содержится в опубликованной во вторник статье экономистов Международного валютного фонда (МВФ).

"Согласно нашему анализу, <...> меры сдерживания за счет ограничения передвижения [населения] оказались очень эффективны с точки зрения сглаживания "кривой пандемии", - отмечают авторы. Согласно их оценке, эти меры, "несмотря на огромные краткосрочные экономические издержки, спасли сотни тысяч жизней".

Эксперты МВФ, в частности, привели пример Новой Зеландии, где, по их данным, санитарные ограничения позволили сократить потенциальное количество жертв на более чем 90%. "Результаты позволяют предполагать, что в таких странах, как Новая Зеландия, количество подтвержденных смертей, связанных с COVID-19, было бы по меньшей мере в 10 раз больше в случае отсутствия жестких мер сдерживания", - подчеркивают они.

В фонде отмечают, что эти успехи "заложили основы для роста в среднесрочной перспективе". "В конечном счете ситуация с мировым кризисом в сфере здравоохранения и судьба мировой экономики неразрывно связаны - борьба с пандемией является необходимым условием того, чтобы экономика восстановилась", - добавили эксперты.