Промсвязьбанк одобрил бизнесу льготные кредиты под 2% на 12 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) в рамках программы поддержки занятости одобрил бизнесу льготные кредиты под 2% годовых на 12 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"ПСБ одобрил своим клиентам кредиты на 12 млрд рублей по ставке 2% в рамках новой госпрограммы по поддержке занятости населения. Полученное финансирование представители бизнеса смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, погашение ранее взятых льготных кредитов и предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно полностью онлайн, по трем документам и до 1 ноября текущего года.

По словам руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константина Басманова, за два выходных дня банк успешно протестировали все системы и в первый же день действия программы получил более 400 заявок.

Кредит на занятость

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Ставка составит 2%, остальное субсидирует государство, которое также дает гарантию на 85% объема кредита. Проценты по займу будут капитализироваться.

Срок погашения - 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны. Если 80% - спишут половину. Эта программа поможет сохранить 7 млн рабочих мест, заявлял Путин.

По данным Минэкономразвития РФ, банки с момента начала программы одобрили бизнесу почти 10 тыс. заявок на льготные кредиты на общую сумму более 44 млрд рублей.