Всемирный банк ожидает снижения спроса на нефть в 2020 году на 9%

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Спрос на нефть в 2020 году, как ожидается, снизится на 9%. Об этом говорится в опубликованных во вторник аналитических главах доклада Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики". Сам документ будет выпущен 8 июня.

"Падение цен на нефть с конца января в основном отражало снижение спроса из-за пандемии и введенных для ее сдерживания ограничений. Помимо рецессии, данные ограничения серьезно отразились на поездках и транспорте, на которые приходится две трети спроса, - отмечается в тексте. - Как ожидается, в 2020 году спрос на нефть снизится на беспрецедентные 9%". Низкие цены на сырье, прогнозируют эксперты банка, усугубят финансовое положение стран-производителей, лишь в лучшем случае окажут ограниченную поддержку на ранних этапах восстановления.

"Производящие нефть страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в сочетании с нынешним кризисом в сфере здравоохранения испытывают резкий экономический спад в связи со снижением экспортных доходов, - сказал директор департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе. - Даже если цены и спрос вырастут, нынешнее падение вновь напоминает о необходимости странам-производителям продолжать реформы по диверсификации экономик". В этой связи Всемирный банк рекомендует государствам направить ресурсы на развитие программ здравоохранения и образования.

Производительность

Эксперты также прогнозируют, что в предстоящие пять лет в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах рецессия и финансовый кризис могут привести к снижению потенциального объема производства на 8%. В то же время для развивающихся стран, являющихся производителями нефти, этот показатель из-за падения цен на сырье, возможно, составит и 11%.

Перспективы

В целом рецессия лишь усугубит многолетнее сокращение экономического роста и производительности, которые являются главными факторами повышения стандартов жизни и снижения уровня бедности, говорится в тексте. "Бедные и уязвимые слои населения в большей степени пострадали из-за пандемии. <...> Принятые для обеспечения безопасности общественного здравоохранения меры подорвали и без того хрупкую мировую экономику, вызвав глубокие рецессии как в развитых, так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах", - отметили в ВБ.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад на уровне 3%.