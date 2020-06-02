Bloomberg: Китай запретил гострейдерам покупать американские агропромышленные товары

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Крупные китайские государственные агропромышленные трейдеры получили распоряжение приостановить закупку ряда сельскохозяйственных товаров в США на фоне усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином из-за Гонконга, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Распоряжение о приостановке закупок получили государственные трейдеры Cofco и Sinograin, оно не касается частных компаний, уточняют источники. Cofco и Sinograin являются крупнейшими в Китае импортерами сельскохозяйственных товаров. В пятницу они отправили в США запросы на котировку цены на 20-30 партий сои, но не было закрыто ни одной сделки.

Китайские покупатели также отменили некоторое количество заказов на поставку американской свинины.

Меры по ограничению импорта последовали за угрозами президента США Дональда Трампа в пятницу на прошлой неделе ввести санкции против Китая за политику Пекина в отношении Гонконга. В четверг, 28 мая, Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) одобрило проект закона об укреплении нацбезопасности на территории Гонконга.

Обострение противоречий между США и Китаем грозит потерей достигнутых в начале года договоренностей по урегулированию торгового конфликта.

В январе Вашингтон и Пекин подписали предварительное торговое соглашение, которое предусматривало увеличение импорта американских сельскохозяйственных товаров в Китай до $36,5 млрд США к 2020 году. Однако из-за эпидемии коронавируса за первые три месяца объем поставок составил, по данным Министерства сельского хозяйства США, всего 3,35 млрд долларов США. Это минимальный для первого квартала показатель за период с 2007 года.