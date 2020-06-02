"Газпром" подал апелляцию на решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу

ВАРШАВА, 2 июня. /ТАСС/. "Газпром" подал апелляцию на решение суда в Стокгольме о снижении цены на поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" газ. Об этом информировала во вторник польская энергетическая компания PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво").

"Правление PGNiG сообщает, что 2 июня 2020 года оно получило информацию о представлении ответчиком (далее "Газпром") в Стокгольмский апелляционный суд иска об отмене окончательного решения от 30 марта 2020 года, вынесенного Арбитражным судом в Стокгольме в рамках арбитражного разбирательства, возбужденного PGNiG против "Газпрома" в отношении снижения контрактной цены на газ, поставляемый "Газпромом" в соответствии с соглашением купли - продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года ("Ямальский контракт")", - указано в сообщении.