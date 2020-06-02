Компания-инвестор курорта "Три вулкана" на Камчатке стала сотым резидентом ТОР в крае

ТАСС, 2 июня. /ТАСС/. Компания-инвестор проекта "Три вулкана", который будет включать создание курорта международного класса на Камчатке, стала сотым резидентом территории опережающего развития (ТОР) в крае. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Соглашение о создании вокруг вулканов Камчатки курорта международного класса заключено на Восточном экономическом форуме между правительством региона, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по туризму и компанией-инвестором "Парк "Три вулкана".

"ООО "Парк "Три вулкана" стало сотым резидентом территории опережающего развития "Камчатка". Сегодня, 2 июня, соглашение об осуществлении деятельности на территории ТОР "Камчатка" подписали генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) Дмитрий Тетенькин и генеральный директор ООО "Парк "Три вулкана" Дмитрий Окороков", - говорится в сообщении.

Инвестпроект предполагает создание туристического кластера на Камчатке. В частности, в районе сопки Горячей планируется построить курорт с 1 тыс. гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами, которые в экскурсионном режиме будут доступны посетителям круглый год. Предполагается, что ежегодно парк будет посещать более 400 тыс. человек. Проект позволит создать 900 новых рабочих мест; будут построены новые объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

"Строительство мощного туристического кластера на полуострове предполагает целый комплекс важных задач, в том числе строительство ряда инфраструктурных объектов. Нам совместно предстоит их решать для того, чтобы в регионе в назначенный срок появился уникальный курорт, который объединит бальнеологию, горнолыжный спорт, туризм", - привели в сообщении слова гендиректора КРДВ Дмитрия Тетенькина.

ТОР "Камчатка" создана постановлением правительства РФ в августе 2015 года. Это самая востребованная из всех дальневосточных территорий опережающего развития, на сегодняшний день ее резидентами стали 100 компаний. Статус резидента ТОР позволяет получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

Парк "Три вулкана"

Компания "Парк "Три Вулкана" создана группой "Интеррос" Владимира Потанина и структурами Сергея Бачина (председатель совета директоров "Роза Хутор") для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке. Туркластер включает 12 различных объектов в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту. Новый резидент ТОР направит на реализацию проекта 15 млрд рублей до 2028 года. Общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд рублей.