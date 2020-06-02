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Калужская и Кировская области будут вместе развивать экономику, науку и культуру

По мнению главы Калужской области, регионы имеют схожую экономическую структуру, поэтому кооперация между ними "имеет хорошие перспективы"

ТАСС, 2 июня. Калужская и Кировская области подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

"Между правительствами Калужской и Кировской областей заключено соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Документ в рабочем порядке подписали руководители регионов Владислав Шапша и Игорь Васильев", - говорится в сообщении.

Врио главы Калужской области подчеркнул, что регионы имеют схожую экономическую структуру, поэтому кооперация между ними "имеет хорошие перспективы". Стороны будут сотрудничать в науке, здравоохранении, образовании, градостроительной деятельности, а также культуре, туризме и спорте.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКалужская областьКировская областьШапша, Владислав Валерьевич
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