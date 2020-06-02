Правительство доработает нацплан с учетом мнения бизнеса и экспертов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство доработает Общенациональный план по восстановлению экономики России с учетом мнения предпринимателей и экспертов, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Дополнительные консультации с предпринимательским сообществом и экспертами будут продолжены в рамках доработки плана", - отметили в секретариате.

Представитель Белоусова отметил, что Общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения составляется с учетом мнений и предложений деловых объединений и экспертного сообщества. "В документе уже отражены предложения РСПП, "Деловой России", "Опоры России". Обсуждения проходили с участием представителей Счетной Палаты, ОНФ, Банка России и банковского сообщества, Администрации президента, Совета Федерации", - сообщили в секретариате.

Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным одобрил применение плана восстановления экономики, подготовленного правительством, как основу в этой работе. Глава государства указал, что правительство должно во второй половине июня определиться с параметрами плана, а его активная реализация должна начаться в июле.