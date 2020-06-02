Агрегаторы такси заявили о начале восстановления спроса на свои услуги

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Крупные сервисы заказа такси - компании "Ситимобил", "Везет" и Gett заявили о росте спроса на свои услуги после резкого падения числа заказов пассажирских перевозок в марте и апреле. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

"Сервис заказа такси "Ситимобил" восстановил объем поездок на 90% от докоронавирусного периода (средние значения марта до введения пропускного режима в Москве и режима повышенной готовности в других регионах). Некоторые города (Краснодар, Уфа) достигли нового рекорда по числу поездок в неделю", - сообщили в компании.

"Ситимобил" отмечает, что значительный вклад по количеству поездок в мае пришелся на доставку - компания запустила опцию для пользователей в апреле. Вскоре доставкой "Ситимобил" стали пользоваться и бизнес-партнеры, с начала запуска В2С доставки и подключения первых партнеров сервис показывает рост в три раза по количеству доставок в показателях неделя к неделе.

В пресс-службе Gett сообщили ТАСС, что в понедельник, в первый день ослабления ограничительных мер в Москве, компания зафиксировала рост количества заказов сразу на 40%. "Но выводы делать пока рано. По опыту выхода из карантина других стран можно ожидать, что в целом спрос на такси будет возвращаться постепенно и расти линейно, параллельно с ослаблением ограничительных мер", - отметили в пресс-службе.

При этом компания уже давно фиксирует рост спроса в B2B-сегменте: если на неделе с 6 по 12 апреля число корпоративных поездок упало на 50% относительно до карантинного периода, то затем многие компании поняли, что не все вопросы можно решить удаленно, и число заказов возросло. "На неделе с 13 по 19 апреля их было уже на 37% больше, чем в предыдущую неделю, и с тех пор каждую неделю направление растет на 5-10%. За счет активного притока новых клиентов B2B-сегмент в России показывает вдвое лучшую динамику, чем B2B-сегмент Gett в других странах", - пояснили в компании.

В пресс-службе "Везет" сообщили ТАСС, что в мае поездок на такси стало больше в общем по стране на 37%. "Даже в Москве, несмотря на все еще достаточно жесткие ограничения, люди стали заказывать такси чаще в два раза, чем в апреле. Быстрее всего баланс поездок восстанавливается в Красноярске (99%), Казани (92%), Майкопе (90%), Пензе (71%). Почти без изменений остается ситуация в Новороссийске, Адлере, Сочи - курортная активность все еще не восстановлена, отдыхающих на побережье Краснодарского края нет", - сказали в компании, уточнив, что в городах с низким спросом на пассажирские перевозки услуга "доставка" позволяет загрузить водителей заказами.