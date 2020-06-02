Глава Адыгеи призвал активнее развивать сельские территории после снятия ограничений

МАЙКОП, 2 июня. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал местные власти активнее развивать сельские территории после снятия ограничительных мер, введенных в республике для профилактики распространения коронавируса.

"Необходимо качественно и в срок выполнять все целевые показатели, активизировать работу после снятия ограничительных мер",- сказал во вторник Кумпилов, выступая на совещании по вопросам реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Он отметил, что в рамках программы в республике в текущем году осуществляется развитие инженерных коммуникаций, строительство соцобъектов, в том числе ФАПов, домов культуры, а также улучшаются жилищные условия молодых семей и специалистов на селе.

"Эта программа дает нам большие возможности для развития сельских территорий, мы должны их максимально использовать, чтобы повысить качество жизни на селе",- сказал Кумпилов. В этой связи он подчеркнул, что еще одна задача властей заключается в готовности "к конкуренции при защите заявок на получение федеральных средств в следующем году".

Как пояснили в пресс-службе главы республики, в рамках совещания министр сельского хозяйства региона проинформировал, что ранее достигнутые результаты позволили региону добиться увеличения финансирования программы: с 92,4 млн рублей в 2019 году на 14 объектов до 705,5 млн рублей на 59 объектов в 2020 году. "Качественно подготовить заявки и привлечь средства на развитие территорий смогли семь муниципальных образований республики. Наибольшее число строящихся объектов - в Майкопском районе",- сказали в пресс-службе.

Кроме того, на совещании отдельно рассмотрели проблемные вопросы, выявленные по результатам мониторинга реализации программы в текущем периоде. "Глава Адыгеи поставил определенные задачи по выполнению обязательств в рамках программы и освоению средств в полном объеме. Руководителям муниципалитетов поручено завершить контрактацию, повысить процент освоения средств, исполнения обязательств в части софинансирования из местных бюджетов", - заметили в пресс-службе. Здесь также уточнили, что к ноябрю все объекты должны быть завершены.