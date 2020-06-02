РБК: "Яндекс.Маркет" не ожидает закрытия своих площадок в случае выхода Сбербанка из СП

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков провел встречу с сотрудниками компании и заверил их, что закрывать онлайн-площадки из "Яндекс.Маркета" не планируется в случае возможной реструктуризации долей компании в совместных со Сбербанком предприятиях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в компании. Представитель "Яндекс.Маркета" подтвердил ТАСС, что онлайн-встреча действительно проводилась.

По его словам, на встрече обсуждали комментарий "Яндекса" про возможную реструктуризацию. Представитель компании также сообщил, что в мае рост выручки "Яндекс.Маркета" в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 40%, в четыре раза вырос оборот маркетплейса "Беру".

Как отмечает РБК, Гришаков заверил сотрудников, что акционеры "Яндекс.Маркета" (Сбербанку и "Яндексу" принадлежит по 45% компании, а оставшиеся 10% - менеджменту) довольны результатами компании. "Ни закрывать, ни выделять маркетплейсы из "Яндекс.Маркета" не планируется", - приводит слова главы "Яндекс.Маркета" РБК.

Ранее в пресс-службе "Яндекса", комментируя информацию в СМИ о якобы готовящемся прекращении сотрудничества со Сбербанком в совместных предприятиях, сообщили, что компания рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях.

Группа компаний "Яндекс.Маркет" - совместное предприятие Сбербанка и "Яндекса" в сфере электронной коммерции, состоит из сервиса для выбора товаров "Яндекс.Маркет", маркетплейса "Беру" со своей сетью постаматов и различных экспериментов (приложение для офлайн-покупок "Суперчек", агрегатор служб доставки "Яндекс.Доставка" и сервис для бизнеса "Яндекс.Маркет аналитика").