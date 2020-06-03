Токаев: создание свободной зоны на Байконуре может внести значительный вклад в экономику

НУР-СУЛТАН, 3 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что создание свободной экономической зоны на космодроме Байконур может сделать весомый вклад в экономику республики и России.

"Наше взаимодействие в космической сфере и совместное развитие города Байконур - это наглядный пример многогранного сотрудничества Казахстана и России. Вопросы жизнедеятельности и эффективного развития космодрома рассматривает межправительственная комиссия. Приоритет отдается созданию космических аппаратов гражданского назначения, используемых в сферах связи, телевидения, научных исследованиях", - сказал Токаев в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном на сайте издания в среду.

Он отметил, что Казахстан и РФ сотрудничают по проекту "Гагаринский старт". "Инвесторы из Казахстана, России и ОАЭ намерены вкладывать средства в модернизацию этой исторической площадки, с которой состоялся первый полет человека в космос. Целью совместного проекта "Байтерек" является создание ракетно-космического комплекса для выведения аппаратов на экологически безопасных носителях взамен использующей токсичное топливо ракеты "Протон". Отдельно хочу выделить инициативу Казахстана по созданию свободной экономической зоны "Байконур", которая может внести значительный вклад в развитие экономик двух стран", - подчеркнул президент Казахстана.

Он напомнил, что празднование 65-летия космодрома Байконур пройдет в октябре этого года. "Полагаю, наши страны должны встретить эту знаменательную дату на достойном уровне, ведь Байконур - достояние всего человечества, а его историческая роль в мировой космонавтике неоспорима", - отметил Токаев.