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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Глава авиарегулятора США 17 июня расскажет в комитете Сената о сертификации Boeing 737 MAX

Ранее глава авиастроительной корпорации Дэвид Кэлхун заявил, что специалисты устранили недоработки в системах самолетов

ТАСС, 3 июня. Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон 17 июня даст показания в комитете Сената по торговле, науке и транспорту о Boeing 737 MAX, которые не эксплуатируются, после того как два самолета этой модели в 2019 году потерпели крушение. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном во вторник на его сайте.

Отмечается, что Диксон расскажет о процессе сертификации самолетов.

12 мая глава авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун в интервью телекомпании NBC заявил, что специалисты устранили недоработки в системах самолетов Boeing 737 MAX и процесс сертификации идет успешно.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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