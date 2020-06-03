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Предприятие Роскосмоса получило сертификат, позволяющий производить лифты

Усть-Катавский вагоностроительный завод рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию) завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Сертификация лифтового оборудования завершена, соответствующий сертификат получен АО "УКВЗ" 13 мая 2020 года", - проинформировали в пресс-службе.

В корпорации уточнили, что УКВЗ рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц.

Ранее в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации сообщали, что к 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тыс. лифтов в год. По словам генерального директора УКВЗ Романа Новикова, в будущем предприятие планирует продавать их в разной комплектации (от простой до люксовой) во все регионы России.

АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, которая является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли. Предприятие способно производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и с различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее был филиалом Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Из его состава завод был окончательно выведен 3 февраля.

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