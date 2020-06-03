СМИ: Эквадор с 3 июня возобновит прием коммерческих авиарейсов из США

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июня. /ТАСС/. Эквадорские аэропорты с 3 июня начнут принимать коммерческие авиарейсы из США после более чем двухмесячного перерыва, вызванного пандемией. Об этом сообщила во вторник газета El Commercio .

В среду первый рейс из американского города Форт-Лодердейл (штат Флорида) прилетит в международный аэропорт Гуаякиля. В четверг самолеты из Майями (Флорида) и Хьюстона (Техас) начнет принимать аэропорт столицы Эквадора Кито.

По данным издания, европейские авиакомпании планируют возобновить полеты в Эквадор с июля.

Ранее власти южноамериканской республики объявили, что обязательным условием для въезда в страну станет наличие справки об отсутствии коронавирусной инфекции с указанием результата ПЦР-теста, выданного не позднее 72 часов до прилета. У прилетающих также будут измерять температуру.

Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения коронавирусом 29 февраля. К настоящему моменту число заболевших превысило 40 тыс., умерли 3 438 человек. Ранее власти указывали, что еще около 2 тыс. смертей также могли быть вызваны последствиями коронавируса.

5 мая президент страны Ленин Морено продлил действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране 16 марта, еще на 30 дней, при этом некоторые меры были ослаблены. Так, в регионах, где позволяет эпидемическая обстановка, частично возобновилась работа коммерческих учреждений и общественного транспорта. С 1 июня были частично восстановлены внутренние коммерческие пассажирские авиаперевозки. В то же время по-прежнему запрещены общественные мероприятия, не работают школы, ограничено междугородное сообщение.