В Японии планируют пересмотреть нормативы открытия пострадавших от аварии на АЭС районов

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Японии планирует снятие приказа об эвакуации даже для тех районов префектуры Фукусима, где еще не были завершены дезактивационные работы. Об этом в среду сообщила общенациональная газета The Asahi Shimbun.

В то же время подчеркивается, что для открытия районам необходимо отвечать определенным критериям - в частности, они должны быть нежилыми и не предполагать расселения там людей в будущем. Согласно действующим нормативам, снятие приказа об эвакуации для того или иного пострадавшего от аварии на АЭС "Фукусима-1" района страны возможно в том случае, если уровень радиации там снижен до отметки в менее 20 мзв в год. Стоит отметить, что риск возникновения раковых заболеваний появляется при уровне облучения в 50 мзв в год и выше. Еще одним важным критерием возможности открытия районов, пострадавших от радиационного заражения, является одобрение региональных властей и местного населения.

Ожидается, что инициатива правительства Японии этим летом будет рассмотрена главным ядерным регулятором страны.

В настоящее время на 70% территорий префектуры Фукусима были завершены дезактивационные работы и снят приказ об обязательной эвакуации. Проблемными по-прежнему остаются семь муниципальных районов, где ранее проживали около 22 тыс. людей, уровень радиации там превышает 50 мзв в год.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, тогда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные пятна радиации были обнаружены и в других регионах Японии.

Из прилегающих к станции зараженных районов эвакуировали по состоянию на май 2012 года почти 165 тыс. человек. После проведения дезактивации эти люди в значительной части вернулись в родные места. Однако и по сей день это не смогли или не захотели сделать более 50 тыс. человек, из которых свыше 34 тыс. живут вне пределов префектуры Фукусима.