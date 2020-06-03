Первый российский полностью алюминиевый трамвай появится осенью 2020 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Первый российский трамвай "Витязь-М", полностью выполненный из алюминия, готовится к выпуску в 2020 г. и выйдет на маршрут уже осенью, сообщили ТАСС в пресс-службе Алюминиевой ассоциации со ссылкой на данные компании-производителя "ПК Транспортные системы".

Помимо алюминиевого интерьера, который используется в трамваях "Витязь-М" с 2017 года, новый трамвай получит также алюминиевый кузов. "Алюминиевые кузовные части нового трамвая уже готовы. Затем последуют сварные работы - они завершатся в середине июня. Когда все три секции алюминиевого трамвая будут сварены и покрашены, они отправятся в Санкт-Петербург для окончательной сборки. Осенью первый полностью российский алюминиевый трамвай "Витязь-М" будет готов выйти на маршрут", - передал представитель ассоциации слова президента компании Феликса Винокура.

Алюминиевые профили для трамваев "Витязь-М" поставляет Красноярский металлургический завод компании "Русал". Как отметил глава "ПК Транспортные системы", благодаря высокой коррозийной стойкости алюминия использование этого металла для изготовления кузовов трамваев позволяет увеличить срок эксплуатации продукта почти вдвое по сравнению со стальными кузовами. Кроме того, использование таких трамваев позволит повысит срок службы путей.

"Использование алюминия снижает вес кузова трамвая на 20-40% по сравнению с традиционной или высокоуглеродистой сталью. Более легкий транспорт оказывает меньшее воздействие на рельсы, увеличивая срок службы путей, соответственно снижая расходы на их содержание. По нашим подсчетам, суммарная экономия от использования парка в 100 алюминиевых трамваев за 30 лет оценивается более чем в 3,5 млрд рублей", - указал Винокур. Таким образом, пояснил он, на жизненном цикле в 30 лет стоимость алюминиевого вагона будет не выше стальных аналогов.

До конца года "ПК Транспортные системы" поставит 90 трамваев "Витязь-М" в адрес трамвайного парка Москвы, доведя их число до 390 моделей. В Санкт-Петербурге курсирует 32 трамвая "Витязь-М".

Алюминиевая ассоциация объединяет производителей, поставщиков и потребителей алюминия и курирует более 30 проектов, цель которых - расширить потребление алюминия в России и повысить экспортный потенциал российских алюминиевых предприятий. "ПК Транспортные системы" - российский разработчик и производитель городского электротранспорта, специализирующийся на создании низкопольного подвижного состава. Компания серийно выпускает 8 низкопольных трамваев на поворотной тележке и 2 модели колесного транспорта на электрической тяге.