Эксперт: пуск моста через Лену в Якутии позволит ежегодно увеличивать ВРП на 3%

ЯКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Пуск автомобильного моста через реку Лену в Якутии окажет положительный эффект на рост валового регионального продукта (ВРП) республики. Он позволит ежегодно увеличивать его на 3%, сообщил в среду ТАСС руководитель Центра стратегических исследований при главе Республики Саха (Якутия) Игорь Николаев.

"Строительство мостового перехода в районе Якутска придаст мощный мультипликативный эффект снижения стоимости проектов новых перерабатывающих предприятий, сооружение которых сегодня неэффективно из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. Запуск моста может оказать совокупный положительный эффект на рост ВРП республики в размере 3% ежегодно. В зону круглогодичного транспортного сообщения будут интегрированы жители центральных, восточных и западных районов республики или 83% ее населения", - сказал Николаев.

Эксперт напомнил, что в 2020 году начались работы по строительству моста с привлечением внебюджетного финансирования, использованием механизма государственно-частного партнерства. "Ведутся изыскания и подготовка проектно-сметной документации. Стоимость строительства моста оценивается в 83,4 млрд рублей", - добавил он.

О проекте

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Его строительство вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год.

По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км. Строительство моста предполагается вести с трех временных островков, которые расположатся в русле реки. Для проведения работ предполагается привлечение флота Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.

Победителем торгов по его строительству стал консорциум группы "ВИС" и "РТ - развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех") - "Национальная инфраструктурная компания".

Точный размер капитальных затрат будет определен по итогам проектирования и прохождения федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд рублей. Жизненный цикл проекта - 25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию концессионером. В феврале 2020 года власти Якутии сообщили, что на возмещение затрат концессионера при проектировании и строительстве моста республика направит 20,2 млрд рублей.

В 2019 году проект моста вошел в программу строительства и реконструкции мостов федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры РФ.