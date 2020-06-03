Торгпред РФ: российские производители мясной продукции успешно осваивают рынок Вьетнама

ХАНОЙ, 3 июня. /ТАСС/. Производители мясной продукции из РФ успешно осваивают рынок Вьетнама, стремительно наращивая свой экспорт в эту страну. Об этом рассказал ТАСС торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов.

"С начала текущего года экспорт мяса и мясной продукции из России во Вьетнам увеличился на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил торгпред.

Он отметил, что торгпредство в тесном взаимодействии с Россельхознадзором оказывает поддержку по согласованию с властями Вьетнама всех необходимых формальностей российским компаниям, желающим экспортировать мясную продукцию во Вьетнам. На текущий момент к поставкам во Вьетнам аттестовано уже 23 российских предприятия, при том что на начало 2019 года их было всего восемь.

По словам Харинова, в течение 2019 года при непосредственном участии торгпредства был устранен целый ряд торговых барьеров, действовавших в отношении российской сельхозпродукции, в том числе и мяса. В частности, ветеринарные службы двух стран завершили согласование формы ветеринарного сертификата на свинину и свиные субпродукты для экспорта из России во Вьетнам.

За последние полтора года торгпредством оказано непосредственное содействие по согласованию разрешительной документации для выхода на вьетнамский рынок ряду предприятий, входящих в крупный российский агропромышленный холдинг "Мираторг". Помимо этого, по запросам холдинга торговое представительство подготовило для российской стороны информацию о действующих ввозных таможенных пошлинах на интересующую продукцию, актуализированный перечень вьетнамских импортеров и дистрибьюторов мясной продукции, а также оказало содействие в организации и проведении переговоров с представителями крупных торговых сетей Вьетнама о поставках мяса и мясной продукции на местный рынок.

В текущем году "Мираторг" планирует экспортировать во Вьетнам более 50 тыс. тонн свинины.