Опрос: около 10% компаний планируют повысить зарплату сотрудникам в 2020 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Около 10% компаний, работающих в России, планируют повышать зарплату сотрудникам в 2020 году, при этом премии хотят сохранить 41% работодателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом "Рамблер" и сервисом "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно опросу, 44% сотрудников надеются сохранить прежний уровень дохода после снятия режима самоизоляции, 49% респондентов уверены в его падении. При этом 5% работников ожидают повышения зарплаты, а 2% опрошенных планируют взять подработку, чтобы повысить доход.

Исследование также показало, что большинство сотрудников (70%) планируют продолжать работать по прежней специальности после снятия режима самоизоляции, 20% респондентов не планируют работать вообще, 8% опрошенных хотят пойти учиться для того, чтобы сменить профессию, а 2% успели обучиться новой профессии и после самоизоляции планируют поменять вид деятельности.

Новые знания и умения

Опрошенные рассказали, что главными источниками новых знаний для них стали видеоуроки на YouTube - с их помощью чему-то новому научились 48% респондентов. При этом 37% отметили, что получили новые знания из литературы и статей, 7% сообщили, что приняли участие в вебинарах, а 6% выбрали обучение в онлайн-университетах. Только 2% респондентов прошли платные курсы и марафоны.

Участники опроса также рассказали о не связанных с работой занятиях на самоизоляции. Так, у 4% появились новые хобби, 6% начали изучать новые профессии, а 5% заново прошли школьную программу, занимаясь с детьми. Каждый десятый усовершенствовал свои кулинарные навыки, изучив рецепты новых блюд, 3% поставили новые рекорды в спорте, а 1% даже начал играть на новом музыкальном инструменте.

В то же время большинство (71%) признались, что не занялись чем-то новым за время, проведенное дома.

Опрос проводился в мае во всех округах России, в нем приняли участие более 2,5 тыс. пользователей "Рамблера" и более 1 тыс. работодателей сервиса "Работа.ру".