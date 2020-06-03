Прокуратура в Приморье выявила нарушения при оказании помощи предпринимателям

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Прокуратура в Уссурийском городском округе Приморья выявила нарушения при оказании помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал от введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Местные власти отказывали им в предоставлении льготы на снижение или отсрочку арендной платы муниципального имущества, сообщается в среду на сайте прокуратуры региона.

2 апреля правительство Приморского края на три месяца отменило арендную плату за краевое имущество для субъектов малого и среднего бизнеса по восьми видам деятельности, которые наиболее пострадали от пандемии. Аналогичные меры поддержки установили во всех муниципалитетах в отношении местного имущества.

"Установлено, что при принятии решений допускались незаконные отказы по заявлениям предпринимателей об уменьшении арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, об отсрочке внесения платы по указанным договорам. Допускались факты включения в дополнительные соглашения непредусмотренных законодательством условий предоставления отсрочки, приводящих к ухудшению положения предпринимателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура установила, что на муниципальном уровне в Уссурийском городском округе не был утвержден порядок предоставления данного вида поддержки для предпринимателей, поэтому соглашения об освобождении или отсрочке уплаты арендных платежей не заключались.

По данным фактам прокурор внес представление главе администрации округа для устранения выявленных нарушений.