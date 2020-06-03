Бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора из-за карантина

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти не собираются штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора во время поэтапного выхода из карантина, заявили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Представители деловых ассоциаций и бизнеса участвовали в совещании у Белоусова по вопросам поэтапного открытия предприятий туриндустрии, ресторанов и кафе, кинотеатров, фитнес-центров и предприятий индустрии красоты.

Как отметили в секретариате, предприниматели получили разъяснение по поводу контроля за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Там добавили, что следовать этим рекомендациям - в интересах бизнеса. Если будет обнаружен очаг заражения коронавирусом, то предприятие закроют на карантин. Ответственность за соблюдение норм лежит на собственниках и менеджменте компаний, подчеркнули в секретариате.

"Бизнес выразил полное понимание данного подхода", - сказали в секретариате Белоусова.

По итогам совещания решено, что Роспотребнадзор в связи с возникающими вопросами проведет дополнительный цикл обсуждений с представителями бизнеса для повторного разъяснения рекомендаций.