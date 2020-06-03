Объем экспорта агропромышленного комплекса столицы в первом квартале вырос почти на 33%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы за первый квартал 2020 года вырос на 33% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Он составил около $861 млн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду.

"Экспорт имеет отложенный характер, и показатели, которые мы сейчас имеем, - это результаты работы, начатой московскими производителями еще в прошлом году. Столичные компании сумели реализовать наработанные договоренности на международных рынках в первом квартале и адаптировать к новым условиям свою работу во втором квартале. Для этого экспортерам город предложил индивидуальные меры поддержки, такие как менторская гостиная, а также специальные антикризисные меры - экспортный кешбэк и возмещение затрат на операции по выходу на международный рынок", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Всего за первый квартал 2020 года столица экспортировала сельхозпродукцию в 112 стран. Ключевыми партнерами стали Турция, Казахстан , Белоруссия , Египет и Судан. По данным центра "Моспром", на эти страны приходится 47% от общего объема экспорта агропромышленного комплекса Москвы.