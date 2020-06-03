Средний размер микрозайма в апреле снизился до минимума за год

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Средний размер микрозайма (до 30 тыс. рублей) в апреле снизился на 5,3% по сравнению с мартом - до 7,65 тыс. рублей, минимального показателя за год, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Падение выдачи микрозаймов в апреле по сравнению с мартом оказалось не столь глубоким, как в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Снижение среднего чека микрозайма во многом обусловлено тем, что граждане стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. Иными словами, сейчас граждане стараются ограничивать потребление и более осторожно относиться к принятию на себя новых долговых обязательств. Тем более таких краткосрочных и дорогих, какими являются микрозаймы".

Больше всего размер микрозайма снизился среди 30 регионов - лидеров по объемам данного вида розничного кредитования: в Москве (-12,5%), Ставропольском крае (-12,1%) и Саратовской области (-10,9%).

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в апреле был зафиксирован в Москве (9,6 тыс. рублей), Ростовской области (8,7 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (8,7 тыс. рублей). Самый маленький средний размер микрозайма был отмечен в Кемеровской области (5,8 тыс. рублей), Удмуртской Республике (6,6 тыс. рублей) и Алтайском крае (6,6 тыс. рублей).