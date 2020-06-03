"Стелс"-беспилотник "Охотник" застрахуют на сумму более 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Перспективный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" (С-70), разрабатываемый компанией "Сухой", планируется застраховать на сумму 1 277 844 878,17 рублей. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно документу, "Охотник" планируется застраховать от гибели (полной или полной конструктивной), пропажи без вести или повреждения в результате происшествия в течение периода страхования. Кроме того, на сумму 145 150 439,57 рублей застрахован наземный пункт управления (НПУ).

"Под максимальной страховой ответственностью по договору страхования понимается сумма по БПЛА и НПУ, установленная в размере 1 422 995 317,74 рублей", - следует из документа.

Беспилотник застрахован при эксплуатации в испытательных, демонстрационных, ознакомительных полетах, полетах по программам обучения пилотов, а также при гонке двигателей, рулежке, наземных работах, наземной отработке систем.

В заявке указывается, что услуга оказывается на территории России со сроком в семь месяцев с даты заключения договора.

Об "Охотнике"

Разработанный в КБ Сухого беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа. В Минобороны тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет аппарата. Полет продолжался более 20 минут под управлением оператора.

27 сентября беспилотник выполнил полет совместно с истребителем Су-57. "Охотник" маневрировал в воздухе в автоматическом режиме на высоте около 1 600 метров, продолжительность полета составила более 30 мин.

Беспилотник "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч.