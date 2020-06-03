Renault завершила сделку по кредиту в размере €5 млрд

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Автопроизводитель Renault заключил сделку с государством с целью получения кредитов в размере €5 млрд. Об этом сообщила в среду в компании.

В операции, гарантированной государством на уровне в 90%, участвуют крупнейшие банки - BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, французское отделение HSBC и Natixis. Renault подчеркивает, что получаемые кредиты помогут компании обеспечить ее потребности в ликвидности.

Как сообщил вечером во вторник в интервью радиостанции France Info генеральный директор Renault Жан-Доминик Сенар, "государство не поставило каких-либо особых условий при предоставлении кредита". "Те некоторые обязательства, которые на нас наложены, выполнить будет несложно", - считает Сенар.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр неоднократно подчеркивал в своих интервью, что государство выдвигает целый ряд жестких требований в отношении автопроизводителя. Однако Сенар отметил, что эти требования соответствуют тем обязательствам, которые компания уже взяла на себя ранее. Речь, в частности, идет о нормализации отношений со смежниками, снижении уровня выброса углекислого газа машинами, как это требуют нормы Евросоюза.

"Для нас это отнюдь не трудные к соблюдению условия, но в то же время я признаю, что это условия очень важные", - сказал глава корпорации.

Сенар также подтвердил, что заявленные планы руководства Renault по сокращению во Франции 4 тыс. рабочих мест в период до 2023 года остаются в силе.

"Этот план был необходим еще до начала пандемии. И тем более он становится необходимым после нее", - подчеркнул гендиректор. В то же время он заверил, что снижение заработной платы на предприятиях проводиться не будет, как "не будет и ни одного увольнения" в рамках сокращения рабочих мест.