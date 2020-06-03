В Хабаровске выбрали подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса "Новый"

ТАСС, 3 июня. Реконструкцию аэропортового комплекса "Новый" в Хабаровске стоимостью 308,7 млн рублей выполнит ООО "Трансстроймеханизация", следует из итогов подведения соответствующего конкурса на портале госзакупок.

По итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках проведения конкурса, победителем определена компания ООО "Трансстроймеханизация" (входит в группу "Мостотрест" Аркадия Ротенберга). Согласно конкурсной документации, подрядчику до конца года необходимо выполнить работы по модернизации и строительству объектов аэродромной инфраструктуры в аэропорту "Новый", в том числе строительство аварийно-спасательной станции и очистных сооружений, а также установить ограждение аэропорта, оснастив его техническими средствами охраны. Проект реконструкции входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Стоимость контракта составит 308,7 млн рублей.

Заказчиком работ выступает структура Росавиации - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Как отмечается на сайте Росавиации, модернизация аэропорта позволит значительно улучшить качество обслуживания воздушных судов и пассажиров, а также будет способствовать увеличению пассажиропотока.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) является крупнейшим авиаузелом Дальневосточного федерального округа. В сентябре был открыт новый терминал внутренних авиалиний. В 2020 году планируется приступить к строительству терминала международных авиалиний.