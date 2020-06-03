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Максимальное пособие по безработице получают почти 450 тыс. уволенных с 1 марта россиян

Как уточнил глава Минтруда Антон Котяков, речь идет о выплате в 12 130 рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Почти 450 тыс. россиян, уволенных после 1 марта, получают максимальное пособие по безработице - 12 130 рублей. Об этом сообщил в среду глава Минтруда Антон Котяков.

"На сегодняшний день из тех, кто стоит на учетах в центрах занятости, мы платим минимальный размер оплаты труда - 12 130 [рублей] - почти 450 тыс. нашим граждан", - сказал он на заседании общественного совета при министерстве.

Речь идет о тех, кто потерял работу и встал на учет после 1 марта 2020 года, уточнил Котяков.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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