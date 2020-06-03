Самозанятые Подмосковья получат более 277 млн рублей в виде возврата налога на доход

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Свыше 277 млн рублей получат самозанятые Московской области в качестве возмещения расходов на уплату налога на профессиональный доход в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Самозанятые Московской области получат 277,2 млн рублей в качестве возмещения расходов на уплату налога на профессиональный доход за 2019 год в связи с ухудшением ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данная мера поддержки, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, предполагает возврат в полном объеме суммы уплаченного самозанятыми за 2019 год налога на профессиональный доход. Субсидии будут выплачиваться до конца текущего года.

"В Московской области на 1 января 2020 года было зарегистрировано более 73,5 тыс. самозанятых. Для возврата налога не нужно писать заявление - средства будут перечислены на банковскую карту самозанятого при условии, что она привязана в приложении "Мой налог". Если карта не привязана, это можно сделать через мобильное приложение "Мой налог" или личный кабинет "Мой налог", - добавили в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что субсидия предоставляется единовременно и начисляется на основании реестра, формируемого Федеральной налоговой службой.