Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о едином нотариальном тарифе

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Законопроект о введении единого нотариального тарифа внесен в Госдуму, он устанавливает более прозрачный порядок оплаты услуг нотариусов и усиливает контроль за экономической обоснованностью взимаемых с населения тарифов за совершение нотариальных действий. Документ размещен в среду в электронной базе данных Госдумы.

Так, согласно законопроекту, вместо существующей платы за оказание услуг правового и технического характера предлагается установить региональный тариф и заместить существующий нотариальный тариф федеральным тарифом. Оба тарифа будут составлять единый нотариальный тариф, который будет обеспечивать экономическую основу частной нотариальной деятельности.

Законопроектом закрепляется на уровне федерального законодательства принцип экономической обоснованности предельных размеров региональных тарифов. Кроме того, Министерство юстиции РФ наделяется полномочием по утверждению формулы расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа.

Также законопроект включает в обязанности нотариуса совершение таких действий, как правовой анализ представленных документов, проектов документов, полученной информации, консультирование по вопросам применения норм законодательства, изготовление документов, копий документов, скан-образов документов, отображений на бумажном носителе образов электронных документов и информации, полученной в том числе в электронной форме.