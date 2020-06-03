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Российские пользователи Instagram смогут заказать еду через стикер в сторис

Нажав на кнопку в профиле компании или стикер в сторис, пользователи автоматически перейдут на сайт партнера по доставке

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Instagram запускает в России стикер для сторис и специальную кнопку в аккаунтах, которые позволят пользователям заказывать еду. Об этом говорится в сообщении компании.

"Начиная с сегодняшнего дня рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении, следуя инструкциям, указанным в уведомлении, или опубликовать сторис со стикером "Закажи еду от", - рассказали в компании.

Нажав на кнопку в профиле компании или стикер в сторис, пользователи автоматически перейдут на сайт партнера по доставке и смогут оформить заказ, тем самым поддержав местный бизнес. Также у пользователей есть возможность делиться сторис компаний с новым стикером.

Новые функции являются частью инициатив Instagram по поддержке малого бизнеса и призваны помочь ресторанному и продовольственному бизнесу.

Ранее в сторис приложения появился стикер "Поддержим малый бизнес", с помощью которого пользователи могут упомянуть аккаунты компаний прямо и сделать возможным предварительный просмотр аккаунта по клику.

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